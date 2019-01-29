В Киеве неизвестные посреди улицы выстрелили в голову мужчине: подробности

В Днепровском районе Киева неизвестные выстрелили случайному прохожему в голову.

Об этом сообщает издание УНН.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, 27 января, около продуктового магазина на улице Петра Запорожца. По словам очевидцев, пострадавший стоял рядом с помещением магазина, когда мимо проходили трое неизвестных мужчин. Один из прохожих остановился и внезапно выстрелил в мужчину. После этого все трое быстро исчезли в неизвестном направлении.

"Пострадавший госпитализирован с огнестрельным проникающим ранением в голову. Состояние мужчины тяжелое. Сейчас полиция устанавливает мотивы и обстоятельства преступления, устанавливает круг причастных лиц. Открыто уголовное производство за покушение на убийство", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Бердянске мужчина, оказавшийся гражданином РФ, открыл стрельбу в больнице. Полицейские установили, что на первом этаже между двумя посетителями и частным охранником больницы возник конфликт.