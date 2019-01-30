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Полиция ищет девочку из Днепра, пропавшую две недели назад: опубликовано фото

среда, 30 января 2019, 00:21

В Днепропетровской области ищут пропавшую 13-летнюю девочку, которая 15 января уехала из Днепра в Каменское к своей тете и до сих пор не вернулась.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Как отмечается, последний раз ребенка видели на железнодорожном вокзале Каменского 20 января.

Основные приметы подростка: рост 155-160 сантиметров, среднего телосложения, волосы светлые и рыжие, глаза карие. Есть две татуировки на спине – изображение медальона и надпись.

Девочка была одета в темные лосины, черные сапоги с мехом и куртку болотного цвета с капюшоном.

"Если вам что-либо известно о местонахождении ребенка, пожалуйста, обратитесь по телефонам 067 433 69 69 или 102", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве волонтеры ищут родственников парня, который попал под машину и находится в больнице уже третий месяц.

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