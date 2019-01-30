Россиянин по кличке "Седой": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

Российский боевик по кличке "Седой", воевавший на Донбассе, скончался от болезни.

Фото боевика публикует военнослужащий ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Умершего звали Вячеслав Багрий. Он был родом из Сысерти, Свердловской области России. Родился в 1975 году.

Судя по информации в социальных сетях, боевик "Седой" умер 20 декабря 2018 года, от неназванной болезни.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

Как сообщал "Апостроф", боевик из Челябинска Игорь Абдулвалеев, воевавший на Донбассе, пожаловался на то, что был ранен и контужен, а в результате остался никому не нужен на родине.