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Россиянин по кличке "Седой": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков на Донбассе

среда, 30 января 2019, 14:14

Российский боевик по кличке "Седой", воевавший на Донбассе, скончался от болезни.

Фото боевика публикует военнослужащий ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Умершего звали Вячеслав Багрий. Он был родом из Сысерти, Свердловской области России. Родился в 1975 году.

Судя по информации в социальных сетях, боевик "Седой" умер 20 декабря 2018 года, от неназванной болезни.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе рассказал, как его "списали" из-за ранения.

Как сообщал "Апостроф", боевик из Челябинска Игорь Абдулвалеев, воевавший на Донбассе, пожаловался на то, что был ранен и контужен, а в результате остался никому не нужен на родине.

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