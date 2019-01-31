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Журналисты пообщались с матерью студентки, найденной мертвой в чемодане в Днепре: видео

четверг, 31 января 2019, 15:23

Дарью Белоус, тело которой нашли в чемодане в Днепре, в подростковом возрасте изнасиловали.

Об этом говорится в сюжете Говорить Україна.

Девушку изнасиловали, когда она добиралась попуткой из райцентра в село, в котором она жила.

Журналисты также выяснили, что судьба девушки была непростой. Она росла в с. Богатое Новомосковского района Днепропетровской области. Мать жестко контролировала каждый шаг своей дочери. В 16-летнем возрасте Дарья сама написала в сельсовет заявление о лишении матери родительских прав.

В свою очередь, мать погибшей девушки считает, что после смерти дочь наконец-то принадлежит ей. Она призналась, что отмечает в календаре дни, когда она ходит к ней на кладбище, которое находится в 5 км от села.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась неожиданная версия про убийцу девушки, найденной мертвой в чемодане в Днепре. Кроме того, появились фото и видео с места, где нашли чемодан с телом студентки местного колледжа.

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