Очередной "привет" от "русского мира": появились фото обстрела боевиками важного объекта на Донбассе

Боевики 30 января обстреляли район Донецкой фильтровальной станции.

Об этом в Facebook 31 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"30 января при обследовании маршрута рабочих Донецкой фильтровальной станции сотрудники пиротехнического отделения ГУ ГосЧС зафиксировали на обочине дороги, на расстоянии около 700 м к юго-западу от станции, две воронки в снежном покрове размером примерно 50 см на 70 см", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что наблюдательная группа украинской стороны СЦКК зафиксировала воронки на расстоянии двух метров возле проезжей части автодороги Н-20, по которой ежедневно перевозят рабочих ДФС.

Установлено, что обстрел из гранатомета АГС-17 велся оккупантами с направления так называемой Ясиноватской развязки, прилегающей к Донецкой фильтровальной станции, которая в настоящее время находится под временным контролем российско-оккупационных войск", – сообщили в штабе.

В результате обстрелов никто не пострадал.

Донецкая фильтровальная станция находится между Авдеевкой и Ясиноватой, оккупированной ДНР. Она частично обеспечивает водой Авдеевку, Красногоровку и Верхнеторецкое, которые находятся под контролем Вооруженных сил Украины. Также станция дает воду оккупированным боевиками населенным пунктам: частично Донецку, Ясиноватой, поселкам Васильевка и Спартак.

Как сообщал "Апостроф", ранее на Донбассе рухнула стена захваченного боевиками завода.