Поджог венгерского центра в Ужгороде: появились детали о вмешательстве Путина

Подозреваемого в причастности к поджогу здания Союза венгров в Ужгороде уличили во встречах с известным российским философом Александром Дугиным.

Об этом сообщает DW.

В частности, по данным немецких СМИ, в деле найден российский след. Уточняется, что подозреваемый встречался с философом неоднократно. Отмечается, что Дугин известен своими правоэкстремистскими взглядами. В частности, они сотрудничали в центре Katehon, где председателем наблюдательного совета является российский миллиардер Константин Малофеев, известный в ЕС, США и Украины тем, что финансово поддерживает боевиков на Донбассе. Именно из-за финансовой поддержки непризнанных республик на востоке Украины он находится в санкционных списках ЕС.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине указали на причастность Польши к поджогу венгерского центра на Закарпатье.