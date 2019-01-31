В Киеве со стрельбой задержали коммунальщика-взяточника: фото с места инцидента

В Киеве задержали руководителя коммунального предприятия под Львовом (Стрый), который предоставил коммунальщику 680 тысяч гривен отката.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.

" Во время задержания руководитель КП пытался бежать, правоохранители были вынуждены применять оружие. Сейчас руководитель коммунального предприятия задержан в порядке ст.208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что руководитель КП вместе с директором общества организовали преступную схему по хищению бюджетных средств. В частности, задержанные завышали стоимость коммунальной техники во время закупок.

Отмечается, что для получения средства за технику в полном объеме, руководитель общества должен был предоставить коммунальщику 680 тысяч гривен "отката".

Как сообщал "Апостроф", на взятке попался заместитель начальника одного из районных отделений Главного Управления Нацполиции в Харьковской области.