Водитель погиб жуткой смертью под Днепром: фото и видео

30 января, в 21:00, под Днепром столкнулись автомобили Renault и TATA, в результате чего водитель первого сгорел заживо в салоне авто.

Об этом сообщает "Информатор".

ДТП случилось на трассе, которая ведет в Каменское. По словам сотрудников патрульной полиции, предварительно, грузовой автомобиль TATA двигался по направлению в Днепр.

Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в этот момент в сторону Каменского ехал автомобиль Renault. В результате этого произошло столкновение.

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Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу. Мужчина находился в сознании, по предварительной информации, у него перелом ноги. Водителя легкового автомобиля спасти не удалось. Он сгорел заживо в салоне авто, личность погибшего устанавливается.

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