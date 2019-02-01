Двойное убийство под судом в Николаеве: появились новые детали

Герасима Багирянца, которого обвиняют в расстреле супружеской пары в Николаеве, взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Кроме того, и.о. начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области инициировал проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибших супругов (о невыполнении решения суда относительно долговых обязательств).

Напомним, ранее в среду, 30 января, мужчина из охотничьего карабина открыл огонь по мужчине и женщине под зданием Ленинского районного суда. Женщина погибла на месте, ее муж скончался по дороге в больницу.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились фото и подробности про убийцу, расстрелявшего семейную пару возле суда в Николаеве.