Под Кременчугом найден мертвым бизнесмен: первые подробности

Вечером в четверг, 31 января, под Кременчугом (Полтавская область) нашли автомобиль Hyundai Santafe, в котором обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины в Полтавской области.

Автомобиль был припаркован на трассе "Александрия-Кременчуг". "На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и установила, что в автомобиле находится труп 55-летнего местного частного предпринимателя с явными признаками насильственной смерти. По факту начато уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", в Херсоне при странных обстоятельствах погиб известный бизнесмен. Его нашли в собственной квартире.

Кроме того, в ночь на 3 января в Киеве по адресу улица Саперное поле, 12 между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.