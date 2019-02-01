После войны чувствовал себя ненужным: стало известно о смерти ветерана АТО в Мелитополе

В пятницу, 1 февраля, стало известно о смерти ветерана АТО в Мелитополе.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Иван Колесниченко.

"Парень три года воевал за свободную Украину и нас с вами. Вернувшись с войны почувствовал себя ненужным и как это бывает ушел в себя и начал употреблять алкоголь. Но нашел в себе силы выкарабкаться и адаптироваться к реальности. Утром ждал его - не пришел. Он умер ночью..." – написал, не скрывая эмоций и переживаний он.

Как сообщал "Апостроф", ранее во Львове простились с внезапно умершим ветераном АТО. 44-летнего ветерана АТО Дмитрия Власова похоронили во Львове. Он умер от внезапной остановки сердца.