​Потери ВСУ за январь: фото и биографии погибших героев

В январе во время боевых действий на Донбассе погибли три украинских бойца – Николай Голубев, Николай Семенюк и Виталий Губенко.

Истории защитников и фото опубликовало издание "Цензор.НЕТ".

Николай Олегович Голубев родился 17 декабря 1998 года в селе Вочковцы Волочисского района Хмельницкой области. Окончив 9 классов Волочиской школы №5, парень поступил в Волочисского промышленно-аграрного лицея, который закончил 2017 года, получив специальность сварщик и каменщика.

21 июня 2017 года в Николая был последний экзамен, а уже 26 он подписал контракт с ВСУ, не явившись даже на вручение диплома, ведь был доставлен к учебному полигону в Старычах.

После боевой подготовки, 7 сентября он был командирован в зону АТО, в город Попасная Луганской области.

Старший солдат, наводчик пулеметного отделения взвода огневой поддержки 1-й роты 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 1 января в 13.15 в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области от смертельных ранений, которые получил в результате обстрела наших позиций из вооружения БМП-1. Похоронен 4 января в центральном кладбище Волочиска. У него остались родители и брат.

Николай Иванович Семенюк (позывной Саид) родился 28.11.1973 года в селе Леляки Жмеринского района Винницкой области. С 2005 года жил в поселке Браилев.

Окончив 9 классов сельской школы, парень поступил в Жмеринского высшего профессионально-технического училища, в котором получил специальность столяра. Работал на разных работах, в последнее время - на Браиловском кирпичном заводе.

На первом месте для Саида всегда были его дети, которых он безумно любил и старался придать им правильное воспитание. Увлекался рыбалкой, бережно относился к животным, очень многие из которых сносил дом. В конце марта 2016 подписал с ВСУ контракт.

Всегда добряк, импульсивный, с бешеной энергией, Николай Иванович не боялся рисковать и смотреть опасности в глаза. В марте 2017 года в районе Авдеевки он спас жизнь двум собратьям, когда вытащил их из горящей БМП. Прошел бои под Волновахой, на Свитлодарци, в районе Старогнатовка и Авдеевки, принимал непосредственное участие в установлении контроля над позицией "Орел".

Младший сержант, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 7-й роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 14 января в 15.50 в районе поселка Гладосово Донецкой области от смертельных ранений, которые получил во время обстрела наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Похоронен 18 января на Леляцькому кладбище. У него остались родители, брат, жена и двое детей.

Виталий Анатольевич Губенко (позывной Батюшка) родился 16.02.1965 года в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Окончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве. Поступил на военную службу по контракту. Долгое время в подразделении исполнял обязанности капеллана.

Прапорщик, стрелок, помощник гранатометчика роты огневой поддержки 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 25 январе в районе села Екатериновка Попаснянского района Луганской области от смертельных ранений, которые получил во время обстрела армейского грузовика с противотанкового ракетного комплекса. Похоронен 28 января в родном селе.

Как сообщал "Апостроф", 31 января во Львове похоронили 44-летнего ветерана АТО Дмитрия Власова, который умер от внезапной остановки сердца.