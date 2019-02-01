РУС. | УКР.

пятница, 1 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 февраля

09:58
В России объявили о трансфере еще одного украинского футболиста
09:58
Партия Путина в Крыму "приютила" человека из клана Януковича
09:57
Нужны были деньги: украинский телеведущий рассказал о съемках в России
09:30
KAZKA представила конкурсную песню для Евровидения
09:29
Мертвый "русский мир": названы крупные потери боевиков ДНР-ЛНР в январе
09:22
Сладкая жизнь в оккупации: появились фото и детали биографии жены главаря ДНР
09:21
​В Киеве нашли окровавленный труп мужчины: опубликованы фото
09:11
В Украине подешевел доллар и подорожало евро: актуальный курс от НБУ​
08:53
​Потери ВСУ за январь: фото и биографии погибших героев
08:53
В Украину идут две волны лютых морозов названы даты
08:37
В России вспыхнул новый масштабный пожар в торговом центре: опубликованы видео
08:25
В Киеве у станции метро поймали банду наглых воровок: опубликованы фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Потери ВСУ за январь: фото и биографии погибших героев

пятница, 01 февраля 2019, 08:53

В январе во время боевых действий на Донбассе погибли три украинских бойца – Николай Голубев, Николай Семенюк и Виталий Губенко.

Истории защитников и фото опубликовало издание "Цензор.НЕТ".

Николай Олегович Голубев родился 17 декабря 1998 года в селе Вочковцы Волочисского района Хмельницкой области. Окончив 9 классов Волочиской школы №5, парень поступил в Волочисского промышленно-аграрного лицея, который закончил 2017 года, получив специальность сварщик и каменщика.

21 июня 2017 года в Николая был последний экзамен, а уже 26 он подписал контракт с ВСУ, не явившись даже на вручение диплома, ведь был доставлен к учебному полигону в Старычах.

После боевой подготовки, 7 сентября он был командирован в зону АТО, в город Попасная Луганской области.

Старший солдат, наводчик пулеметного отделения взвода огневой поддержки 1-й роты 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Погиб 1 января в 13.15 в районе поселка Новотошковское Попаснянского района Луганской области от смертельных ранений, которые получил в результате обстрела наших позиций из вооружения БМП-1. Похоронен 4 января в центральном кладбище Волочиска. У него остались родители и брат.

Николай Иванович Семенюк (позывной Саид) родился 28.11.1973 года в селе Леляки Жмеринского района Винницкой области. С 2005 года жил в поселке Браилев.

Окончив 9 классов сельской школы, парень поступил в Жмеринского высшего профессионально-технического училища, в котором получил специальность столяра. Работал на разных работах, в последнее время - на Браиловском кирпичном заводе.

На первом месте для Саида всегда были его дети, которых он безумно любил и старался придать им правильное воспитание. Увлекался рыбалкой, бережно относился к животным, очень многие из которых сносил дом. В конце марта 2016 подписал с ВСУ контракт.

Всегда добряк, импульсивный, с бешеной энергией, Николай Иванович не боялся рисковать и смотреть опасности в глаза. В марте 2017 года в районе Авдеевки он спас жизнь двум собратьям, когда вытащил их из горящей БМП. Прошел бои под Волновахой, на Свитлодарци, в районе Старогнатовка и Авдеевки, принимал непосредственное участие в установлении контроля над позицией "Орел".

Младший сержант, заместитель командира боевой машины - наводчик-оператор 7-й роты 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 14 января в 15.50 в районе поселка Гладосово Донецкой области от смертельных ранений, которые получил во время обстрела наших позиций из крупнокалиберных пулеметов. Похоронен 18 января на Леляцькому кладбище. У него остались родители, брат, жена и двое детей.

Виталий Анатольевич Губенко (позывной Батюшка) родился 16.02.1965 года в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области.

Окончил духовную семинарию, богословские курсы в Киеве. Поступил на военную службу по контракту. Долгое время в подразделении исполнял обязанности капеллана.

Прапорщик, стрелок, помощник гранатометчика роты огневой поддержки 25-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь" 54-й отдельной механизированной бригады.

Погиб 25 январе в районе села Екатериновка Попаснянского района Луганской области от смертельных ранений, которые получил во время обстрела армейского грузовика с противотанкового ракетного комплекса. Похоронен 28 января в родном селе.

Как сообщал "Апостроф", 31 января во Львове похоронили 44-летнего ветерана АТО Дмитрия Власова, который умер от внезапной остановки сердца.

Фотовзгляд

Все галереи
США накрыли аномальные смертельные морозы

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Где были наши госчиновники во время военного положения? - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: