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Украинская "птичка" в действии: появилось неизвестное ранее видео удара по боевикам на Донбассе

пятница, 01 февраля 2019, 03:38

В сети опубликовали видео, как украинские военные уничтожили позицию боевиков.

Об этом сообщает волонтер Юрий Мысягин на своей странице в Facebook.

"Украинские "птички" в действии. Четко и быстро отработали. Лето 18-го года. Луганская область. Зона ответственности 53-й бригады", - написал он и опубликовал видео.

Также Мысягин опубликовал разговор бойцов ВСУ перед применением оружия:

- Как обстановка?
- Да покоя не дает этот сепарский дот. Ни днем ни ночью.
- Хорошая позиция и видно, что хорошо укреплена.
- Там пулеметный расчет у них. Как-то бы их утихомирить
- Сейчас поможем. Мы волшебные слова знаем. И не с пустыми руками к Вам приехали. Прихватили с собой успокоительные "птички".

"Прошло всего двадцать секунд после беседы и "птичка" залетела прямо в цель", - написал волонтер.

Как сообщал "Апостроф", в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

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