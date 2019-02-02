Дебоширы устроили массовую драку в центре Николаева: опубликовано видео

Ночью в субботу, 2 февраля, на пересечении проспекта Центрального (Ленина) и улицы Московской в Николаеве произошла массовая драка.

Видео драки разместил очевидец на YouTube.

На видеозаписи можно увидеть нескольких человек, находящихся, по всей видимости, в нетрезвом состоянии. Мужчины выясняли отношения на бульварной части проспекта, часто выбегая на дорогу. Один из участников драки лежал прямо на проезжей части.

Дебоширов пытались успокоить проезжающие мимо водители, очевидцы произошедшего вызвали на место полицию.

Как позже сообщил пресс-секретарь патрульной полиции Николаева, дерущихся разнимали бойцы группы тактико-оперативного реагирования, случайно ставшие очевидцами происшествия.

Группа возвращалась на базу и проезжала по проспекту именно в тот момент, когда на перекрестке с ул. Московской началась драка. Бойцы остановились, вмешались в конфликт и успокоили дерущихся.

Все участники конфликта (около 6 человек) в итоге отказались от претензий друг к другу, заявлений никто не писал. Правоохранители провели поверхностный осмотр дебоширов, запрещенные предметы выявлены не были. После профилактической беседы участников инцидента отпустили.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 января в Святошинском районе Киева шестеро мужчин устроили драку в шашлычной "Золотой шампур", которая переросла в стрельбу.