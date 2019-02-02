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Военные задержали подозрительную компанию возле арсенала ВСУ: опубликованы фото

суббота, 02 февраля 2019, 16:03

Возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности военные задержали троих подозрительных граждан, приблизившихся к зоне охраны.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что инцидент произошел 1 февраля возле одного из арсеналов Вооруженных сил Украины в лесной местности.

"Дежурный наряд обнаружил и задержал совместно с оперативным подразделением военной службы правопорядка ВС Украины троих подозрительных граждан, приблизившихся к зоне охраны", - говорится в сообщении.

О происшествии безотлагательно сообщили представителям Национальной полиции Украины и Службы безопасности Украины в зоне их ответственности. Задержанных передали правоохранителям.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети показали фото военных трофеев, добытых у боевиков разведчиками ВСУ.

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