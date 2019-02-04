​Позывной "Скорпион": в сети рассказали героическую историю бойца-сапера ВСУ

В сети появилась история бойца ВСУ родом из Запорожья, который воюет на Донбассе с 2014 года.

О сапере с позывным "Скорпион" рассказали в пресс-службе ООС.

Командир инженерно-саперного взвода одного из мотопехотных батальонов лейтенант Владимир Иванович В. из когорты тех ветеранов, которые пришли тогда еще в батальон территориальной обороны, формировался в его родном городе, в сентябре 2014 года.

Костяк батальона составили добровольцы из Самообороны Запорожья, у большинства не было военного опыта. А у него в активе срочная и пять лет службы в подразделении спецназначения внутренних войск "Гепард".

"Сапером стал случайно. Прибыв в батальон из военкомата и меня спросили буду ли я сапером? Отказаться конечно я не мог, не привык давать заднюю", - вспоминает Владимир.

Учиться пришлось с "нуля". Читал, расспрашивал, словом учился сам и учил своих подчиненных. Теперь у него в активе сотни обезвреженных мин, самодельных взрывных устройств и разного рода "сюрпризов". Он и теперь постоянно совершенствуется и продолжает учиться.

"Первая ротация в зону боевых действий началась в октябре в 2014 года в Авдеевке... в районе дач в окрестностях города шли ожесточенные бои. Четкой линии фронта не было. Опасность ожидала за каждым зданием. Вражеские саперы донимали пехотинцам, выставляя постоянно опасные "сюрпризы" перед позициями запорожцев. Саперы батальона ежедневно проверяли те маршруты, которые они "пробили" накануне.

Как-то Владимир, снимая очередную растяжку на тропинке, ведущей к наблюдательному посту, поймал себя на мысли - вражеский сапер играет с ними в свою хитрую игру. Проанализировав события последних дней, количество снятых вражеских "сувениров" и как они были установлены, сапер понял, что его "визави" - опытный профессионал. И вызов противника принял. Через пару дней Владимир обнаружил, что мину ОЗМ-72, которую он поставил накануне на участке между позициями, кто-то снял. Тогда он поставил ее на тоже место. И результат не заставил себя долго ждать. Самоуверенность подвела врага...", - говорится в сообщении ООС.

Впоследствии батальон оборонял уже подступы к Мариуполю. Там в 2015 году под Павлополем попал под вражеский обстрел и погиб его подчиненный и друг Денис Богданов. Это очень горькая потеря для "Скорпиона", ему и теперь, три года спустя, об этом говорить и вспоминать тяжело.

Впоследствии батальон прикрывал границу на Херсонщине, а Владимир вместе со сводным подразделением направили на поддержку одной из бригад, вела тяжелые и кровопролитные бои неподалеку все той же Авдеевки. Сапер вспоминает один эпизод, где то случай, а скорее мощный ангел - хранитель спас жизнь ему и его собратьям ...

"... Группа двигалась по сапером шаг в шаг. Тот шел и внимательно проверял тропу. Характерный свист "прихода" 82 мм мины заставил всех броситься на землю. Падая, Владимир левым боковым зрением увидел растяжку от мины ОЗМ-72, "Ведьмы" - как ее окрестили бойцы. Страшная и мощная, способная забрать и покалечить не одну жизнь, была совсем рядом, в нескольких сантиметрах. Если бы ни обстрел, группа попала бы в ловушку...", - говорится в сообщении.

"Скорпион" всегда идет на выполнение задания сам и первый, он бережет своих подчиненных. Высшая ценность для командира взвода - это жизнь его бойцов.

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