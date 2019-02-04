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Украинский курорт снова оказался на грани экологической катастрофы

понедельник, 04 февраля 2019, 11:59

В Бердянске в воскресенье, 3 февраля, произошло повторное обрушение коллектора, что привело к прекращению водоснабжения в районах Колония, Макорты, Слободка, Коса и части Центра от пр.Азовский до пр.Восточный, от ул.Консульской до ул.Горького),

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

"По словам директора КП "Бердянскводоканал" Александра Македонского, произошла утечка стоков от места аварии в сторону спорткомплекса, что свидетельствует о возможном дальнейшем обрушении коллектора.

"Сейчас обустраивается временная перекачка стоков с этого участка. Вечером было ограничено движение на проспекте Западном (подъем на гору), пока движение автотраспорта происходит по одной полосе проспекта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "на месте провала коллектора на Мелитопольском продолжаются без выходных работы по подготовке лотка для прокладки новой пластиковой трубы, но уже понятно, что нужно проводить капитальный ремонт на всем участке коллектора, что по предварительным расчетам будет стоить более 20 млн грн".

В горсовете заявили, что уже направили обращение к председателю Запорожской облгосадминистрации с просьбой выделить средства на ликвидацию аварийной ситуации в Бердянске из областного резервного фонда.

Как сообщал "Апостроф", предыдущий обвал коллектора произошел 27 января. Из-за аварии у половины 120-тысячного города перекрывали воду.

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