​Под Луганском поймали боевика ЛНР: опубликовано видео

Полиция Луганской области задержала местного жителя, который состоял в одном из подразделений незаконных вооруженных формирований так называемой ЛНР.

Об этом сообщает Нацполиция области.

Так, по словам 36-летнего местного жителя, в 2016 году он согласился на предложение знакомого и подписал контракт с одним из подразделений боевиков.

Мужчина проходил обучение на учебной базе, которая располагается на территории бывшего военного лицея в г. Луганск.

На данный момент с задержанным проводятся первоочередные следственные действия.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе задержали злоумышленников, которые реализовывали огнестрельное оружие и боеприпасы. К тому же, один из задержанных оказался боевиком НВФ на Донбассе. Ранее сотрудники Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины задержали украинца, который был российским наемником на оккупированном РФ Донбассе.