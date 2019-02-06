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​В сети показали победу "русского мира" в оккупированном Севастополе

среда, 06 февраля 2019, 00:19

В сети появились грустные фото из оккупированного Севастополя (Крым), на которых видно, что оккупанты превращают полуостров в мусорную свалку.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым вTwitter, публикуя соответствующие снимки.

"Севастополь. Улица Капитанская интересный срач. Турчик", - подписала блогер один из снимков.

На фото видно, что повсюду валяются бутылки, битый кирпич, использованные пакеты и прочий мусор.

"Севастополь. Фиолентовское шоссе. Променадте, свиньи", – подписала очередные фотографии.

Как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму на улице на стенде для объявлений вывесили листовку-"крик души".

Ране сообщалось, что в оккупированном Россией Крыму "правительство" в социальных сетях объяснило жителям, почему в городе Севастополь плохие дороги. Также в сети появились фотографии оккупированной Керчи (Крым), улицы которой завалены мусором. А ранее в сети показали фото ужасных условий в одной из поликлиник оккупированного Севастополя.

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