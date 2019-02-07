В Италии в ДТП погиб известный украинский бизнесмен: фото с места ЧП

В Италии, в провинции Агридженто, в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский бизнесмен Денис Русин.

Об этом сообщает местное издание Giornale Di Sicilia.

46-летний бизнесмен скончался во время транспортировки в больнице. Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем, его водитель не пострадал.

Знакомые руководителя и владельца фирмы "Аскет-Шиппинг" Дениса Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.

Как отмечается, его компания — один из портовых операторов, работающих в Бердянске (Запорожская область).

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Чехии в ДТП погиб молодой украинец.

Кроме того, 3 февраля в Калужской области РФ опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента более 20 детей получили травмы, несколько людей погибли.