В Италии в ДТП погиб известный украинский бизнесмен: фото с места ЧП

В Италии, в провинции Агридженто, в дорожно-транспортном происшествии погиб украинский бизнесмен Денис Русин.
Об этом сообщает местное издание Giornale Di Sicilia.
46-летний бизнесмен скончался во время транспортировки в больнице. Мотоцикл, которым управлял украинец, столкнулся с автомобилем, его водитель не пострадал.
Знакомые руководителя и владельца фирмы "Аскет-Шиппинг" Дениса Русина подтверждают, что речь идет именно о нем.
Как отмечается, его компания — один из портовых операторов, работающих в Бердянске (Запорожская область).
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Чехии в ДТП погиб молодой украинец.
Кроме того, 3 февраля в Калужской области РФ опрокинулся в кювет пассажирский автобус, в результате инцидента более 20 детей получили травмы, несколько людей погибли.