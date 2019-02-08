Гибель иностранцев в ДТП в Виннице: новые подробности, фото и видео

Стали известны подробности об иностранцах из Молдовы, которые погибли и пострадали в аварии в Виннице в пятницу, 8 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"В результате аварии от полученных травм на месте погибли трое пассажиров микроавтобуса, среди которых 26-летняя женщина и 43-летний мужчина. Личность третьего мужа устанавливается. Еще трех пассажиров в возрасте 58, 24 и 28 лет с травмами разной степени тяжести, госпитализировали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на момент аварии в микроавтобусе находились 11 пассажиров.

При этом, пассажиров микроавтобуса, которые не пострадали в аварии, полицейские доставят до границы с Республикой Молдова.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Житомиром произошло серьезное ДТП с пассажирским автобусом.