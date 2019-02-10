Под Ровно зверски убили борца против наркотиков: подробности и видео

Под Ровно избили, а затем в упор расстреляли из автомата 30-летнего местного жителя, который боролся против продажи наркотиков.

Об этом сообщает ТСН.

"У него была разбита голова, избиты грудь, синее все, спина избита", - рассказывают родственники.

Так, первым погибшего увидел друг. "Юра сидел уже без признаков жизни", - говорит Алексей Лощиц.

Как передает издание, впоследствии на место прибежала и мать Юрия, которая сама себя не понимала от горя. Пока ошеломленные люди вызвали полицию, возле дома заметили машину, однако она быстро уехала.

Правоохранители объявили план "Сирена". Сломанную машину нашли в 80 километрах от села. Водитель и пассажир скрывались в лесу, но в конце сдались. Полицейские установили, что мужчины должны были забрать с места убийства исполнителей, но те убежали сами. Они хотели выехать до Беларуси. "Пограничники задержали еще трех граждан", - пояснил заместитель руководителя ГУ Нацполиции Ровенской области Сергей Волков.

Вскоре выяснилось, что заказчиком убийства оказался односельчанин убитого по прозвищу "Американец". Он отсидел в тюрьме в США, а вернувшись, взялся устанавливать свои порядки в Старом Селе.

"С мест лишения свободы его пожизненно депортировали в Украину без права въезда в Штаты. У нас в селе очень сложная криминальная ситуация. Погибший не хотел, чтобы на территории продавали всякого рода наркотические вещества", - пояснил заместитель председателя Старосельской объединенной общины Анатолий Павлович.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом на стройке нашли тело зверски убитой женщины.