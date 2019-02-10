РУС. | УКР.

воскресенье, 10 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 февраля

10:57
Путин задумал новый "русский мир": в Британии рассказали об угрозах для Украины
10:57
В сети объявили "охоту" на полицейских, избивших активистов в Киеве: опубликованы фото
10:39
Погибли 17 человек: в сети вспомнили кровавую провокацию наемников Путина в Украине
10:28
Российские военные устроили жуткое смертельное ДТП: фото с места аварии
10:22
Под Ровно зверски убили борца против наркотиков: подробности и видео
09:56
Где смотреть онлайн женский спринт Кубка мира в Кенморе: расписание трансляций
09:55
Убийство Гандзюк: стало известно о первых политических последствиях
09:38
Известный украинский боксер вернется в ринг: названа дата
09:36
Новый стиль и силикон: в сети показали фото "обновленного" Путина
09:06
Где смотреть онлайн Манчестер Сити - Челси: расписание трансляций
08:59
Отправляют боевиков: в Украине сделали жесткое заявление по выборам
08:36
В сети показали очередное пополнение "бригады 200" у боевиков
Все новости

Под Ровно зверски убили борца против наркотиков: подробности и видео

воскресенье, 10 февраля 2019, 10:22

Под Ровно избили, а затем в упор расстреляли из автомата 30-летнего местного жителя, который боролся против продажи наркотиков.

Об этом сообщает ТСН.

"У него была разбита голова, избиты грудь, синее все, спина избита", - рассказывают родственники.

Так, первым погибшего увидел друг. "Юра сидел уже без признаков жизни", - говорит Алексей Лощиц.

Как передает издание, впоследствии на место прибежала и мать Юрия, которая сама себя не понимала от горя. Пока ошеломленные люди вызвали полицию, возле дома заметили машину, однако она быстро уехала.

Правоохранители объявили план "Сирена". Сломанную машину нашли в 80 километрах от села. Водитель и пассажир скрывались в лесу, но в конце сдались. Полицейские установили, что мужчины должны были забрать с места убийства исполнителей, но те убежали сами. Они хотели выехать до Беларуси. "Пограничники задержали еще трех граждан", - пояснил заместитель руководителя ГУ Нацполиции Ровенской области Сергей Волков.

Вскоре выяснилось, что заказчиком убийства оказался односельчанин убитого по прозвищу "Американец". Он отсидел в тюрьме в США, а вернувшись, взялся устанавливать свои порядки в Старом Селе.

"С мест лишения свободы его пожизненно депортировали в Украину без права въезда в Штаты. У нас в селе очень сложная криминальная ситуация. Погибший не хотел, чтобы на территории продавали всякого рода наркотические вещества", - пояснил заместитель председателя Старосельской объединенной общины Анатолий Павлович.

Как сообщал "Апостроф", под Киевом на стройке нашли тело зверски убитой женщины.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киев вернулась сказочная зима

Читайте также

Авантюры Путина терпят крушение: Украине надо готовиться к невероятному сценарию

Украина сделала важное предупреж­дение России: что это значит

Освобождение захваченных украинских моряков: как надавить на Россию

Силовики Путина начали борьбу: в Кремле опасная ситуация

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: