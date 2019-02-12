Под Киевом срочно разыскивают шестерых детей: фото беглецов

В Киевской области из центра социально-психологической реабилитации сбежали сразу 6 детей.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

"Розыск! Макаровским ОП Ирпенского ОП ГУНП в Киевской области разыскивается шесть несовершеннолетних детей, в период времени с 00:00 12.02.2019 года по 6:00 12.02.2019 года сбежали из Киевского областного центра социально-психологического реабилитации детей", - говорится в сообщении.

Также неравнодушных просят сообщить на линию 102, если вы владеете какой-либо информацией, которая могла бы помочь найти детей.

Как сообщал "Апостроф", 2 февраля в Мариуполе нашли 17-летнюю девушку, которая пропала без вести 31 января. А в зоне боевых действий на Донбассе украинский военный исчез после получения контузии.