Появилась новая информация по опасному диагнозу пленного украинского моряка

У военнопленного украинского моряка, 19-летнего Андрея Эйдера не подтвердилась опасная инфекция – гепатит.

Об этом сообщила в Facebook его адвокат Александра Маркова.

"Сегодня в ФКУ СИЗО-2 ФСИН России (Лефортово) удалось встретиться с подзащитным - украинским военнопленным - Эйдером Андреем Дмитриевичем, пусть даже всего на 20 минут. Естественно, всех волновал вопрос о повторных анализах Андрея. К счастью, со слов врача гепатит не подтвердился. И это, действительно, прекрасная новость", - написала она.

По словам Марковой, в связи с этим, достоверность диагнозов у других военнопленных украинских моряков также вызывает сомнения. В тоже время адвокат отметила позитивный момент, подчеркнув, что "Андрей здоров и это главное".

Как сообщал "Апостроф", ранее Андрея Эйдера трогательно поздравили с днем рождения.