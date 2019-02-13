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В Иране террористы атаковали автобус: десятки погибших, фото и видео

среда, 13 февраля 2019, 20:04

В Иране смертник совершил теракт около проезжавшего мимо автобуса: погибли 20 людей и столько же ранены.

Об этом сообщают в Telegram-канале 360tv.

На юго-востоке Ирана на автодороге Хаш - Захедан смертник совершил самоподрыв вблизи проезжавшего мимо автобуса. В транспорте находились военнослужащие Корпуса Стражей Исламской революции в провинции Систан и Белуджистан.

По предварительным данным, в автобусе ехали сорок человек, половина из которых погибла на месте, остальные получили ранения.

По данным ресурса LIFE SHOT, пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за взрыв.

Как сообщал "Апостроф", на юге Филиппин в католической церкви и около нее взорвались две бомбы, в результате чего погибли почти 30 человек.

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