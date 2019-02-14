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Все равно помирать: боевики ДНР признали очередное ЧП

четверг, 14 февраля 2019, 13:11

В так называемой ДНР заявили о нехватке медицинских работников.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter, ссылаясь на информацию местных СМИ.

"В молодой республике не хватает врачей. Как же так? Никто не хочет работать за 1500 грн ради "русского мира". Все к фашистам и карателям уехали", - написал он.

Также Казанский опубликовал скриншот, где разместили информацию, что "дефицит медицинских кадров по Республике составляет более 5 тысяч врачей".

В сети пользователи с иронией отнеслись к данной информации и прокомментировали ее и жизнь в оккупации РФ.

Как сообщал "Апостроф", в сети смеются над интервью главаря ДНР Дениса Пушилина российскому СМИ, где он рассказал о "светлом будущем" и "условном завтра" ЛДНР.

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