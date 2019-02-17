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Обложили, безбожники: боевики запаниковали из-за ответки ВСУ, видео

воскресенье, 17 февраля 2019, 14:59

ВСУ нанесли ответный удар по позициям боевиков, которые тут же устроили панику.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц"

"Вай-вай. Колорады жалуются что ОСы (зенитные ракетные комплексы, - прим. ред.) их обложили, уничтожили их позиции и блиндажи. Район Ясиноватской развязки", - говорится в подписи к видео.

В сети тут же стали комментировать кадры.

"Сами пришли к нам. Их никто не звал", "Им значит огоньку подкинули, а они еще и обзываются", "Мы им говорим не "ложЬте", а они "облажуют и облажуют", они на нас походу совсем "положили"...Вывод: Не@уй шастать", - комментируют пользователи.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали видео ликвидации военными ВСУ трех боевиков, а также уничтожение вражеской техники и боеприпасов в районе Золотого на Донбассе.

Ранее сообщалось, что в ответ на обстрел грузовика с украинскими военными на Донбассе, ВСУ нанесли мощный удар по боевикам: по предварительным данным, уничтожено пятеро оккупантов.

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