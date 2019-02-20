​В сети показали, как боевики ДНР окончательно угробили детище Захарченко: фото

В сети появились фото предприятия "Теплицы Донбасса" "до" и "после".

Об этом говорится в сообществе hochu _ domoy в Twitter.

""Теплицы Донбасса". - предприятие банально стоит, выпуск продукции остановлен. Зарплату на предприятии не выплачивают, как и на многих других. (с) Было и стало", - написал блогер.

"Та х*ли там теплицы! Там весь Донбасс такой как вторая картинка ! С*ка пи*дец твари!", - пишут пользователи.

Как сообщал "Апостроф", оккупанты на Донбассе сами признают, что жизнь в новоиспеченной "республике" становиться невозможной. На этот раз они сами рассказали о недостатке медицинских работников.

Ранее "власти" ДНР заявили, что процесс восстановления разрушенного войной оккупированного Дебальцево остановлен из-за отсутствия финансирования.