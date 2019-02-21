​В гробу будет как огурчик: в сети смеются над "нарядным" фото экс-главаря ДНР

В сети подметили фотоснимок экс "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) в ресторанном заведении, одетого в нарядный костюм.

Об этом написал блогер Necro Mancer в Twitter, опубликовав соответствующий снимок.

"Красавчик", - подписал фото блогер.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"В гробу будет выглядеть как огурчик", "урод с глазами на носу...", "Жить ему, пожалуй, - пока документы в Гаагу не подадут. Затем свои и пришьют, как нежелательного свидетеля", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", недавно в метро заметили экс "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Также сообщалось, что ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе арестовали "стрелковца" из банды экс "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) с позывным "Макс".