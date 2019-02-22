Появились новые фото и видео лобового ДТП с тремя погибшими под Ровно

В дорожной аварии, которая произошла утром 22 февраля в Ровенской области, погибло трое человек, восьмилетний ребенок получил травмы.
Видео с места аварии публикует ГУ ГСЧС в Ровенской области.
Как отмечается, возле села Грушвица Ровенского района произошло ДТП: столкнулись два легковых автомобиля Porsche Cayenne и Daewoo Sens.
Водитель и два пассажира Daewoo погибли, ребенок получил травмы и был госпитализирован. Бойцы ГСЧС при помощи спецтехники деблокировали тела погибших людей из автомобиля.
Двое человек, водитель и пассажир, из Porsche Cayenne не пострадали.
Причины аварии устанавливаются правоохранителями.
Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее под Ровно в смертельное ДТП попала маршрутка с людьми, в результате которого погиб один человек.