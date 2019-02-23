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В украинских Карпатах погибли туристы: все подробности о трагедии

суббота, 23 февраля 2019, 15:24

В Карпатах погибли туристы, которые группой поднимались на гору Пип Иван-Черногорский.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Трагедия произошла 22 февраля, когда на линию спасательной службы поступило сообщение около 20:30. Группе туристов из 8 человек потребовалась помощь, они пытались подняться на гору Пип Иван.

На место прибыли сотрудники ГСЧС и транспортировали на носилках троих людей с сильным обморожением. Однако двое из них умерли. Пятеро других туристов могли передвигаться самостоятельно.

Как оказалось, группа хотела подняться на гору, однако не учла опасных погодных условий. В этот день был сильный ветер 30 м/с, а высота снежного покрова составляла 1,5-2 метра, также низкая температура воздуха - 14 градусов мороза.

Непогода также препятствовала и работе спасателей. У подножья горы она развернули штаб для координации работников ГСЧС и с пунктом обогрева. Потому лишь через некоторое время спасателям удалось доставить пострадавших туда.

Спасатели отмечают, что полный спуск всех туристов запланирован на 24 февраля, когда погодные условия улучшатся. Отмечают, что температура опустилась до -22 градусов.

К спасательному мероприятию привлечены 34 сотрудника ГСЧС и 6 единиц техники.

Как сообщал "Апостроф", в Карпатах на горе Парашка заблудились двое туристов, одного из которых впоследствии нашли мертвым, другого - с обмороженными конечностями.

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