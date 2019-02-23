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Во Львове жестоко наказали водителя, выгнавшего школьника из маршрутки: опубликовано фото

суббота, 23 февраля 2019, 12:39

Во Львове мужчина избил водителя маршрутки за то, что тот отказался бесплатно везти его детей и выгнал их из автобуса.

Об этом в Facebook рассказал сам отец школьников, Юрий Козак.

По его словам, водитель маршрутки №43 отказался бесплатно везти его старшего сына, у которого не было при себе ученического удостоверения.

"Поскольку у сына при себе его удостоверения не было, водитель сказал что на лбу у него не написано, что он школьник, остановил маршрутку и выгнал его. После звонков на горячую линию я понял, что необходимо личное встреча с водителем. И она состоялась. Теперь у него светит под правым глазом, чтобы лучше детей видел, ну а мне светит ст. 125 УК Украины "Нанесение легких телесных", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом водитель с кулаками вытолкал из маршрутки подростка.

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