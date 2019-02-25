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Офицер ВСУ показал видео "фейерверка" на позициях оккупантов на Донбассе

понедельник, 25 февраля 2019, 08:31

В сети опубликовали видео, как украинские бойцы ликвидировали оккупантов.

Ролик опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"Гори, гори ясно... В результате нарушения мер безопасности и неосторожного обращения с боеприпасами в районе н.п. Горловка состоялся праздничный фейерверк с уничтожением состава БК оккупантов. Верьте в воинов! Верьте в ВС Украины!", - написал он и размести видеозапись в сети.

Напомним, накануне 23 февраля войска Операции Объединенных сил уничтожили под Ясиноватой, на Донбассе, укрепление боевиков.

Как сообщал "Апостроф", в течение 24 февраля боевики на Донбассе убили одного украинского бойца, и ранили еще двух и получили достойный ответ: три оккупанта ликвидированы, еще четыре ранены.

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