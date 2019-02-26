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Наемник "Пилот" пополнил "бригаду 200" боевиков на Донбассе: фото

вторник, 26 февраля 2019, 02:28
Фото: Necro Mancer\Twitter

На Донбассе снайпер ВСУ ликвидировал еще одного боевика из Молдовы.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Ткаченко Андрей Геннадьевич "Пилот" (24/11/76, Кишинев Молдова) убит снайпером в н.п. Золотое 23/02/19", - говорится в подписи к фото ликвидированного боевика.

Уточняется, что боевик входил в базу "Миротворец". Исходя из ее данных, Ткаченко был гранатометчиком.

Напомним, 18 февраля на Донбассе ликвидировали еще одного боевика Александра Лыкова из Шахтерска Донецкой области.

Как сообщал "Апостроф", Вооруженные силы Украины захватили в плен боевика так называемой ЛНР во время ликвидации группы диверсантов. По словам украинских военных, пятеро российских наемников пытались подступиться к позициям - четверо из них были застрелены.

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