Полиция показала новые фото вооруженных "титушек", ехавших "раскачивать трубу" в Одессу

Советник начальника ГУ Нацполиции Одесской области Руслан Форостяк показал новые фото вооруженных "титушек", которые прибыли в Одессу из Киева.

Их он опубликовал в Facebook.

"В то время, когда в Одессе с визитом находится президент страны, официальная делегация во главе с Послом США в Украине госпожа Мари Йованович, спецпредставитель по Украине господин Курт Волкер, другие важные лица, на морвокзале стоит ракетный эсминец Дональд Кук, нашлись дегенераты, которые решили "пошатать трубу", это сейчас уже дело следствия выяснить, кто именно и с какой целью направил сегодня в Одессу из Киева группу проплаченных молодых людей", - написал он.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Одессе задержали злоумышленников, которые реализовывали огнестрельное оружие и боеприпасы. К тому же, один из задержанных оказался боевиком НВФ на Донбассе.