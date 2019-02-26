Появилось видео испытаний новой военной техники для ВСУ

В Украине провели испытания БТР-4 с новыми корпусами.

Об этом сообщается на сайте Оборонпрома.

Что касается технических характеристик БТРа, то уровень защиты, который обеспечивает эта машина - один из крупнейших среди бронетранспортеров и БМП, стоящие на вооружении ВСУ.

На этой машине установлен боевой модуль БМ-7 "Парус" с 30-мм автоматической пушкой, высокоточным противотанковым комплексом "Барьер", автоматическим гранатометом и пулеметом. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса, удается достичь высокой точности огня, в том числе и уничтожения бронетехники противника на расстоянии до 5 км.

Что касается маневренности, то в БТР-4 ее обеспечивает мощный немецкий двигатель Deutz и автоматическая американская трансмиссия Allison, которая позволяет разогнать машину весом почти 22 тонны до 110 км/ч.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ провели ракетные испытания возле Крыма.