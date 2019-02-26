В Харькове умер студент из России: что известно

В Харькове в понедельник, 25 февраля, умер студент из Российской Федерации.

Об пишет УНН, ссылаясь на отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Он болел и умер", - ответили в полиции на вопрос, умер ли вчера в Харькове студент из РФ.

Также в полиции добавили, что гражданин Российской Федерации был 1994 года рождения.

По указанному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщал "Апостроф", в начале февраля в Харькове нашли повешенной студентку из Индии.

Кроме того, в январе в Харькове были убиты две студентки из Турции. Также стало известно, что 21 января в одной из больниц Тернополя умерла студентка из Сьерра-Леоне.