РУС. | УКР.

вторник, 26 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

26 февраля

01:23
В сети рассказали о творце новейшей истории Украины с Донбасса: фото
00:18
Крымское бри-бря-брю: в сети показали уникальный сыр-понос от оккупантов

25 февраля

23:50
Молитесь и умирайте: бежавший из Украины священник РПЦ разозлил сеть цинизмом
23:32
В сети показали месть киевлян наглому "герою парковки": фото
23:15
Скандал с подкупом избирателей: в БПП пригрозили бойкотом парламента
22:45
Верховный суд принял новое решение по резонансному делу "Савченко-Рубана"
22:15
Пощечина Европе: на Западе отреагировали на скандал с дочерью соратника Путина
21:45
В сети показали фото наемника Путина, который решил вступить в "бригаду 200"
21:15
В Киеве произошло смертельное ЧП с подростком: опубликовано фото
20:58
"Шахтер" уверенно обыграл "Александрию" в чемпионате Украины: видеообзор
20:50
Порошенко рассказал, как будет бороться бедностью
20:46
"Динамо" с рекордом разгромило "Зарю" в матче чемпионата Украины: видеообзор
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В сети рассказали о творце новейшей истории Украины с Донбасса: фото

вторник, 26 февраля 2019, 01:23

В сети рассказали трогательную историю о 20-летнем бойце ВСУ.

Его историю рассказали на странице ООС в Facebook.

"В свои двадцать лет он уже успел познать, что такое война. И где находятся минные поля, а где хорошие позиции для стрельбы, он знает лучше расположения ночных клубов в своем родном городе Черновцы. А своими руками он вынужден не писать стихи любимой девушке или рисовать картины, а готовить позиции для стрельбы, обслуживать сложную технику", - говорится в сообщении.

Украинский военнослужащий озвучил веский аргумент для своего решения пойти в ВСУ.

"Почему я пошел в армию? Странный вопрос. Во-первых, я украинец. А во-вторых, я не хочу, чтобы враг пришел и до моего родного дома. Я остановлю его здесь", - говорит он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Опасный "актив": почему украинские моряки стали для Путина проблемой

Россияне проиграли на 100%, но воевать напрямую Украине нельзя - американский офицер

Зачем Россия стягивает танки к границе с Украиной: генерал о планах Путина

Путин может использовать захваченных моряков, чтобы продвигать своего кума на выборах в Украине - адвокат

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: