В сети рассказали о творце новейшей истории Украины с Донбасса: фото

В сети рассказали трогательную историю о 20-летнем бойце ВСУ.

Его историю рассказали на странице ООС в Facebook.

"В свои двадцать лет он уже успел познать, что такое война. И где находятся минные поля, а где хорошие позиции для стрельбы, он знает лучше расположения ночных клубов в своем родном городе Черновцы. А своими руками он вынужден не писать стихи любимой девушке или рисовать картины, а готовить позиции для стрельбы, обслуживать сложную технику", - говорится в сообщении.

Украинский военнослужащий озвучил веский аргумент для своего решения пойти в ВСУ.

"Почему я пошел в армию? Странный вопрос. Во-первых, я украинец. А во-вторых, я не хочу, чтобы враг пришел и до моего родного дома. Я остановлю его здесь", - говорит он.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.