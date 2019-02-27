В Кропивницком отец школьницы устроил кровавые разборки из-за отдыха дочери с парнями: фото и видео

В Кропивницком отец школьницы, разозлившись на то, что она ушла с компанией в сауну, пришел забрать ее, а там в ходе выяснения отношений ударил по лицу топором подростку.

Об этом сообщает "kr24.com.ua".

Как отмечается, девушка отчаянно сопротивлялась требованиям отца, за нее вступился 15-летний Кирилл.

"Он зашел, увидел, что там много пацанов в плавках. Ну не знаю, что он там себе надумал, Он не знал, что я ее парень",– делится Кирилл Соловей, пострадавший.

Всего в сауне было десять парней и три девушки. Компания праздновала в сауне шестнадцатилетие товарища. Отец попытался силой забрать оттуда дочь.

"Взял Веру за волосы и начал тянуть к машине. Мы начали заступаться, отталкивать, а потом я уже увидел у него в руках топор. Получается оттолкнул его от себя и получил топором по голове", – рассказывает Кирилл.

Праздновали день рождения товарища подростки в частном доме с сауной. Сняли его заранее. Родители пострадавшего говорят – о планах детей знали. В пристойности их поведения были уверены.

"Мы знали – где что как. Что они там и никуда не разбегаются. Никуда не выйдут и не найдут себе приключений. Ну вот приключения приехали сами", – говорит Оксана Соловей, мать пострадавшего.

Одним ударом топора не обошлось. После столкновения с подростками, которые вступились за подругу, ее родители вернулись с вооруженными друзьями.

"Я закрылся в туалете, чтоб меня не видели, и с туалета уже слышал, как Веру забирали оттуда домой. Кричали – девочка Вера, давайте ее сюда, стреляли, выламывали двери", – продолжает пострадавший.

Не хотела ехать с родителями и пряталась, рассказала о Вере работница сауны.

"Она спряталась у меня на кухне, девочка эта. Я говорю – ты как хочешь, а она – пожалуйста не открывайте. Говорю, что ты хочешь, чтоб мне сейчас дом здесь взорвали", – рассказывает женщина.

Отец девушки, Виталий Пересунько, считает свои действия самозащитой и заявляет, что "подвергся нападению группы полупьяных подростков". Рассказывает, что его 14-летняя дочь отпросилась на День рождения друга в кафе. И, когда узнал, что на самом деле празднуют в сауне, немедленно поехал ее забирать.

"Я когда туда зашел, там было накурено, топор можно было повесить. Просто в воздухе, он бы висел. Там воняло алкоголем. Я начал ее туда оттуда забирать. Она вела себя совершенно неадекватно. Не хотела уезжать. Я ее взял за руки, выволок на улицу, дальше произошло самое плохое", – делится мужчина.

Алкоголь на вечеринке несовершеннолетних действительно был, – подтвердила сотрудница сауны. Так называемая "слабоалкоголка". Однако пьяным, в частности потерпевшего, врач не назвал. Его больше поразила глубина раны.

"Рана была на всю глубину, полностью повреждены мышцы лица. Может алкоголь и был, но когда зашивали, запаха я не слышал", – говорит Василий Залевский, хирург – стоматолог.

У Кирилла впереди еще одна операция. А Виталия Пересунько арестовали на два месяца без права внести залог. Ему инкриминируют покушение на жизнь, за такое грозит от семи до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", мужчина, который избил подростка в Киеве за то, что тот во время игры с ребятами попал снежком в стекло его автомобиля, оказался профессиональным боксером.