Убит собутыльником: в сети показали фото нового боевика из "200 бригады"

В четверг, 28 февраля, один из боевиков так называемой ЛНР, Евгений Машков, был убит в ходе пьяной ссоры.

Об этом сообщает в своем Telegram канале офицер ВСУ и блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

"Какой-то падёж вчера пошел у ополчения и главное все как-то не от боевых действий… В последний день зимы, в своем доме на пос. Володарского, Санек Довгополый, 1971 г.р., лишил жизни Евгения Игоревича Машкова, 1987 г.р., жителя Луганска. Довгополый воткнул Машкову нож в шею. В скорой он умер", – говорится в опубликованном Штефаном скриншоте из запрещенной в Украине социальной сети "Вконтакте".

По информации сайта "Миротворец", Машков служил в боевых подразделениях оккупантов лейтенантом, командиром взвода.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", военные ВСУ ликвидировали очередного боевика НВФ Евгения Корчуганова родом из Енакиева.