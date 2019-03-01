В жутком ДТП в Ровно погиб руководитель организации ветеранов АТО

В ночь на пятницу, 1 марта, в Ровно автомобиль Mercedes Benz врезался в бетонное ограждение: водитель погиб на месте.

Об этом сообщает отдел коммуникации Ровенской областной полиции.

"Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, первого марта, около 00:20 на перекрестке областного центра. Полицейские на месте происшествия установили, что 42-летний житель села Бармаки Ровенского района, управляя автомобилем Mercedes Benz, не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение кольца кругового движения", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что водитель от полученных травм погиб на месте.

Как отметили в полиции, известно, что мужчина, который в автомобиле был один, - руководитель одной из общественных организаций.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что повлекло смерть пострадавшего, начато досудебное расследование.

По информации СМИ, в смертельном ДТП погиб руководитель общественной организации участников АТО "Горынь" Андрей Берташ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь с 28 февраля на 1 марта в Киеве на мосту Метро произошла страшная авария, в которой погибли три человека. Еще трое людей получили травмы.