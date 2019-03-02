Боевики обстреляли позиции бойцов ВСУ: один украинский военнослужащий ранен

В субботу, 2 марта, оккупационные войска на Донбассе пять раз обстреляли позиции украинских военных и ранили одного бойца.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты провели четыре обстрелы позиций наших войск из минометов калибра 120 мм, из автоматических станковых гранатометов и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник обстрелял из автоматических станковых гранатометов бойцов ВСУ в районе населенного пункта Травневое.

"В результате обстрелов один украинский защитник был ранен. Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Его потери уточняются", - говорится в сообщении.

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