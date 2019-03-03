Скандал вокруг смерти учительницы под Винницей: появились новые подробности от родителей и директора школы

Появились новые подробности скандала, который разгорелся в Винницкой области в связи со смертью 46-летней учительницы школы Светланы Олейник после разговора с отцом одной из учениц.

Мать умершей женщины Надежда Кушнир, которая работает техничкой в той же школе, рассказала, что у дочери не было жалоб на здоровье и если бы не конфликт, она была бы жива, передают "Факты".

Напомним, 23 ноября 2018 года во время урока физкультуры Светлана осталась одна с двумя классами. На уроке дети играли с мячом и случайно ударили им в ухо пятикласснице Полине. После этого в школу пришел отец ученицы, который обвинил учительницу в том, что она обидела его дочь и требовал, чтобы женщину уволили. После разговора у Светланы случился инсульт. Она впала в кому и через 17 дней умерла, не приходя в сознание.

По словам матери учительницы, тетя девочки, психолог школы, устроила Светлане настоящую травлю.

"Из-за случая с девочкой Света сильно разнервничалась. Инцидентом в спортзале дело не закончилось. Всю следующую неделю психолог подходила к Свете и напоминала ей об этом случае. Мол, почему ты не отпустила девочку, ты плохой педагог, ты ни на что не годишься, а я ее тетка, и так этого не оставлю. Это было похоже на травлю. Психолог подходила к Свете с упреками чуть ли не каждую перемену. "Мама, не знаю, что я ей сделала, — говорила мне Света. — Она как будто мне за что-то мстит", - рассказала Надежда Кушнир.

Инцидент также прокомментировал отец девочки.

"Я вышел из кабинета директора, а учительница там еще оставалась. Какой между ними был разговор, я не знаю. Через три часа я узнал, что ей вызвали "скорую". Я своей вины не чувствую. Я действовал в рамках закона, всего лишь написал заявление", - сказал он журналистам ТСН.

Директор школы Лариса Марущак рассказала, что инцидент с девочкой произошел за 10 дней до того, как у Светланы случился инсульт.

"Из объяснительных, которые писали сотрудники, стало известно, что девочка, которой попал в голову мяч, попросилась выйти, чтобы полить голову холодной водой. Светлана Ивановна сказала, что так делать нельзя и не отпустила ее. Тогда девочка, по словам других детей, обозвала учительницу. Ребенок от действий учителя не пострадал. Насколько мне известно, учительница просто взяла ее за кофту. Потом Светлана Ивановна извинилась перед девочкой и инцидент был исчерпан. Но через десять дней в школу пришел отец девочки. Он сказал, что был на заработках, поэтому не мог прийти раньше. Требовал расследования и наказания для учительницы, которая, как он считал, обидела его дочь. Он говорил очень эмоционально, на повышенных тонах, много жестикулировал. Физического насилия не было. После разговора с отцом девочки учительница пошла писать объяснительную, и уже тогда ей стало плохо", - сказала директор.

Как сообщал "Апостроф", в Херсонской области 11-летняя девочка оказалась в больнице из-за избиения одноклассниками во время игры в футбол на уроке физкультуры.