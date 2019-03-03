​В захваченном Донецке "след" украинской ДРГ нашли в хлебе: фото

Жительница Донецка написала пост о том, что якобы нашла в хлебе таблетку неизвестного происхождения.

Об этом сообщает блогер под ником Фашик Донецкий в Twitter, публикуя соответстующие скриншоты и снимки.

"Приятного, бл*дь", - подписал скриншот блогер.

Так, в сообществе "Черный список Донецк" появился пост о том, что якобы местным жителям уже подбрасывают неизвестные вещества в виде таблеток в батон.

Под постом появились саркастические комментарии пользователей.

"Укродрг и сюда добрались.. красавчики..", "Мышьячок подкидывают, освобождают ДыНыРы и ЛыНыРы от населения русскоязычнаго", "Наверное до это табуретка упала на голову", "это аспирин ..... безопасный консервант кстати", "подозрительна не таблетка, в конце концов, ни для кого не секрет, что обдроченцы все торчки, подозрительно - откуда у нее деньги на масло? не агентесса ли она Кровавого Пастора?", "Это закладка LSD! Надо жрать путин придет...", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилась забавная карикатура на то, как украинские диверсанты делают все возможное чтобы "очернить оккупантов".