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Искала грибы? Полицейские спасли женщину, заблудившуюся в лесу, фото

понедельник, 04 марта 2019, 19:52

В понедельник, 4 марта, под Полтавой полицейские спасли женщину, не дав ей заблудиться в лесу.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Полтавской области, публикуя фото с места поисков пропавшей без вести.

"На поиски пропавшей были задействованы личный состав Решетиловского отделения полиции. Около двух часов понадобилось правоохранителям, чтобы установить ее местонахождение. 40-летнюю женщину сотрудники сектора реагирования патрульной полиции нашли в лесу", - говорится в сообщении.

Женщина объяснила копам, что заблудилась, потеряла ориентир и не смогла сама добраться до своего дома. Сейчас женщина чувствует себя хорошо.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сумах несколько недель искали пропавшую молодую женщину. В частности, известно, что 29-летняя женщина пропала 21 августа.

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