Появились подробности страшной смерти мужчины возле ТЦ в Харькове

Погибший 1 марта под колесами трамвая в Харькове мужчина, вероятно, был пьян и в наушниках.

Об этом сообщается в Facebook-сообществе Харьков 1654.

Предварительно было установлено, что он шёл из с покупками - у него было в пакете 6 бутылок водки. Личность погибшего установлена.

"Трамвай проехал от остановки буквально 20 метров, водитель применил экстренное торможение, однако мужчину затянуло под 1 вагон и протянуло под ним около 7 метров", - сказано в сообщении.

В комментариях один из пользователей соцсети заявил, что мужчина был нетрезв и не услышал приближение транспорта из-за наушников.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове произошло эпичное ДТП с трамваями, которое попало на видео.