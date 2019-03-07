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Штатных магов нет: у Авакова дерзко ответили на обвинения СБУ

четверг, 07 марта 2019, 22:37

В Министерстве внутренних дел обвинили Службу безопасности Украины в нежелании координировать действия.

Таким образом в МВД ответили на обвинение СБУ, относительно сорванной спецоперации.

Так, в МВД отметили, что в понедельник, 4 марта было получено сообщение о том, что в светлое время суток группа неизвестных лиц совершает непонятные подозрительные действия на крыше дома по ул. Белорусская, 26.

"На место выехал сначала экипаж патрульной полиции, а впоследствии следственно-оперативная группа, которая обнаружила на крыше и чердаке подозрительную техническую аппаратуру. После обследования ее кинологами на предмет выявления взрывчатки, было принято решение о ее изъятии и дополнительной проверке в райотделе полиции", - пояснили в МВД.

Впоследствии выяснилось, что была изъята специальная техническая аппаратура для дистанционного аудиовизуального контроля помещения, "которая может использоваться исключительно субъектами оперативно-розыскной деятельности или частными лицами в противоправных целях".

"К сожалению, у МВД нет штатных должностей колдунов, мольфаров и экстрасенсов, которые заблаговременно сообщали бы сотрудников полиции о том, что в доме по адресу: ул. Белорусская, 26, 4 марта СБУ проводит по решению суда тайные негласные следственно-розыскные действия по установлению специальной технической аппаратуры аудио-визуального контроля ", - говорится в заявлении.

В МВД отметили, что с удивлением узнали из заявления СБУ о том, что якобы спецслужба сообщала полиции об осуществлении тайных оперативных мероприятий.

"Ведь, согласно законодательству, об этом вправе знать только касательные лица со специальным допуском. В связи с этим сообщаем, что Министерство внутренних дел и Национальная полиция Украина никоим образом не вмешиваются в работу дружественного правоохранительного органа специального назначения", - заявили в министерстве.

В МВД также порекомендовали "коллегам из СБУ" проверить качество выполнения своими работниками оперативных задач по размещению специальной аппаратуры аудио-визуального контроля, "чтобы в будущем не допустить обнаружения и фиксации таких работ обычными охранниками или другими внимательными наблюдателями прямо из окон соседнего здания".

"Ведь это может быть прямой угрозой национальной безопасности государства, защиту которого, согласно закону, обеспечивает Служба безопасности Украины. А важнее Украины и ее безопасности нет ничего. Мы все работаем ради нее", - заявили в МВД.

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