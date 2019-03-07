Целились в толпу: в сети показали фото последствий ударов боевиков ДНР по мирным жителям

Боевики так называемой ДНР обстреляли в поселке Травневое, Донецкой области, медицинский пункт, в котором раздавали гуманитарную помощь для мирных жителей.

Об этом сообщает мобильная пресс-группа ОТУ "Север".

Как отмечается, в обстрелянном здании представители гражданско-военного сотрудничества, гуманитарных украинских и международных организаций раздавали бесплатную гуманитарную помощь. Во время обстрела в здании находилось множество пожилых людей.

"Но это не остановило варваров из российско-оккупационных войск. Взрыв выстрела, выпущенного из РПГ-7, который держал в руках российский солдат, раздался среди бела дня. Даже не знаю, как можно назвать это животное в человеческом обличье, которое целилось и выстрелило в дом, где было много мирных людей. Наверное, такие люди с легкостью могли бы расстрелять родного отца, прикрываясь тем, что у них был приказ и фейковая ответственность перед такими же фейковыми псевдореспубликами", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 24 февраля оккупанты из минометов обстреляли жилые дома в населенных пунктах Золотое и Новоалександровка на Донбассе.