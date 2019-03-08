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Украинский генерал рассказал, как поступить с бежавшей от боевиков "ополченочкой" Дрюк

пятница, 08 марта 2019, 12:34

Перешедшая на сторону Украины танкистка боевиков так называемой ДНР Светлана Дрюк должна понести уголовную ответственность.

Об этом сообщает ресурс "Новости Донбасса", ссылаясь на слова командующего операцией объединенных сил (ООС) Сергея Наева.

"В Украине созданы такие условия, что люди которые ошиблись достаточно серьезно - совершили преступления - могут перейти на сторону добра, на сторону украинского народа", - сказал он.

Также Наев подчеркнул, что каждый должен ответить за содеянное.

"Если в ее действиях есть состав преступления, а из того, что мне известно так и есть, человек должен ответить. <...> После освобождения из соответствующих учреждений, может стать полноценной гражданской Украины", - констатировал командующий ООС.

Как сообщал "Апостроф", экс-боевик ДНР из Сербии Деян Берич, заявил, что непонятно, как украинская сторона могла принять "Ополченочку" Светлану Дрюк, поскольку на ее счету большое количество смертей бойцов ВСУ.

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