В Чернигове на ходу загорелся троллейбус: фото и видео

В Чернигове во время движения загорелся троллейбус - он сгорел практически полностью.

Об этом сообщает ресурс "ЧАС ЧЕРНІГІВСЬКИЙ".

Отмечают, что во время происшествия, когда общественный транспорт начал гореть, водитель остановился и открыл двери. К счастью, обошлось без пострадавших - пассажиры и кондуктор успели покинуть троллейбус.

В Черниговском троллейбусном управлении (ЧТУ) сообщили, что троллейбус после такого пожара не подлежит восстановлению. Причина возгорания, по словам представителя ЧТУ Никиты Викторова, - короткое замыкание высоковольтных цепей.

"Сам же троллейбус марки ЗИУ 1992 года выпуска, один из старейших на улицах Чернигова", - говорится в сообщении.

Видео телеканала "Новый Чернигов"

Как сообщал "Апостроф", 5 марта в Ровенской области во время движения загорелся поезд сообщением Сарны - Здолбунов.